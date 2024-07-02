Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:08, 2 июля 2024Бывший СССР

Украине предрекли экономическую ловушку

Экономист Кущ: Украине навяжут невыгодную реструктуризацию долга

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украине, скорее всего, навяжут невыгодную реструктуризацию долга, что станет экономической ловушкой. Такое развитие событий предрек киевский экономист Алексей Кущ, его слова приводит РИА Новости.

«Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже», — предположил Кущ.

Он отметил, что Украине спишут незначительную сумму долга и дадут маленькую отсрочку. При этом проценты останутся неизменными.

Ранее Кущ выразил недовольство из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. Экономист возмутился, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять свои обязательства без исключений. Он напомнил, что Гане в этом году спишут 30 процентов долгов.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск организатора отряда «Погоня». Он воевал на стороне ВСУ и вызывал Лукашенко на дуэль

      Южная Корея возобновила стрельбу у границы с КНДР

      Бывший сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

      Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским

      Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян

      Провал партии Макрона на выборах вызвал тревогу на Украине

      На позициях ВСУ нашли блокнот с записями испаноговорящего наемника

      Украине предрекли экономическую ловушку

      Венесуэла возобновит прямые переговоры с США

      Заявления Медведева по саммиту вызвали негодование в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше