Украине предрекли экономическую ловушку

Экономист Кущ: Украине навяжут невыгодную реструктуризацию долга

Украине, скорее всего, навяжут невыгодную реструктуризацию долга, что станет экономической ловушкой. Такое развитие событий предрек киевский экономист Алексей Кущ, его слова приводит РИА Новости.

«Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже», — предположил Кущ.

Он отметил, что Украине спишут незначительную сумму долга и дадут маленькую отсрочку. При этом проценты останутся неизменными.

Ранее Кущ выразил недовольство из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. Экономист возмутился, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять свои обязательства без исключений. Он напомнил, что Гане в этом году спишут 30 процентов долгов.