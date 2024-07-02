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22:51, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Украину предупредили о полном контроле России над всеми западными самолетами в зоне СВО

Журналист Боуз: РФ контролирует все западные самолеты в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X предупредил Украину, что Россия полностью контролирует и уничтожает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) все западные самолеты.

Он напомнил, что власти Нидерландов выдали разрешение на поставку партии истребителей F-16, вскоре первый из них прибудет на территорию республики.

«Тем временем россияне видят на земле все», — подчеркнул Боуз.

2 июля нидерландские власти разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Первые из них передадут в ближайшее время.

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин предупредил, что самолеты будут рассматриваться российскими войсками в качестве законных целей. Он добавил, что одобрение поставок F-16 на Украину расценивается Россией как шаг в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.

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      Марина Совина
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