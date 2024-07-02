Украину предупредили о полном контроле России над всеми западными самолетами в зоне СВО

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X предупредил Украину, что Россия полностью контролирует и уничтожает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) все западные самолеты.
Он напомнил, что власти Нидерландов выдали разрешение на поставку партии истребителей F-16, вскоре первый из них прибудет на территорию республики.
«Тем временем россияне видят на земле все», — подчеркнул Боуз.
2 июля нидерландские власти разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Первые из них передадут в ближайшее время.
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин предупредил, что самолеты будут рассматриваться российскими войсками в качестве законных целей. Он добавил, что одобрение поставок F-16 на Украину расценивается Россией как шаг в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.