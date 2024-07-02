В Израиле предостерегли мужчин с двойным гражданством от поездок на Украину

Посольство Израиля советует мужчинам с двойным гражданством не ездить на Украину

Посольство Израиля на Украине предостерегло мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством (израильским и украинским) от поездок в республику. Это связано со случаями задержания людей при выезде из страны, сообщило ведомство в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мы предупреждаем израильтян, которые также имеют и украинское гражданство, обдумать потребность их приезда в Украину, поскольку в случае задержания местными властями мы не сможем вмешаться в местное законодательство и принимать меры для их возвращения в Израиль», — указано в сообщении посольства.

Ранее Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) также посоветовало гражданам Украины, проживающим в Приднестровье, не ездить на родину. «Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж: пограничники перестанут их выпускать», — напомнили там.