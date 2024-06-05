Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 5 июня 2024Бывший СССР

В Приднестровье рекомендовали не ездить на Украину

МГБ ПМР рекомендовало украинцам не ездить на родину

Фото: Lilian Iatco3 / Shutterstock / Fotodom

Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) рекомендовало гражданам Украины, проживающим в Приднестровье, не ездить на родину. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж: пограничники перестанут их выпускать. Просим граждан, имеющих украинское гражданство быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 4 июня, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с видом на жительство в других странах. По его словам, выезд с Украины для данной категории граждан ограничат, пока вопрос не будет «отдельно урегулирован в правилах пересечения границы».

При этом он отметил, что людей с двойным гражданством Пограничная служба Украины будет рассматривать только как граждан Украины. Он добавил, что пограничники неоднократно выявляли граждан Украины, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев и были впоследствии привлечены к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии назвал виновных в покушении на свою жизнь

      Российские хакеры атаковали ремонтирующую танки для ВСУ компанию

      Мировые центробанки увеличили вложения в доллар

      «Закипание» машины в пробке объяснили

      Руководитель аппарата министра обороны США уйдет в отставку

      Переводы из России в Китай стали задерживаться на месяцы

      Житель Башкортостана купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 2 миллиона

      Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана

      В Приднестровье рекомендовали не ездить на Украину

      Вернувшийся с СВО боец избил пенсионера и потребовал переписать на него квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше