В Приднестровье рекомендовали не ездить на Украину

МГБ ПМР рекомендовало украинцам не ездить на родину

Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) рекомендовало гражданам Украины, проживающим в Приднестровье, не ездить на родину. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж: пограничники перестанут их выпускать. Просим граждан, имеющих украинское гражданство быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 4 июня, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с видом на жительство в других странах. По его словам, выезд с Украины для данной категории граждан ограничат, пока вопрос не будет «отдельно урегулирован в правилах пересечения границы».

При этом он отметил, что людей с двойным гражданством Пограничная служба Украины будет рассматривать только как граждан Украины. Он добавил, что пограничники неоднократно выявляли граждан Украины, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев и были впоследствии привлечены к ответственности.