Украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж

Пограничники перестанут выпускать за рубеж украинцев с ВНЖ в других странах

На Украине пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с видом на жительство (ВНЖ) в других странах. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет РИА Новости.

«В связи с изменениями в законодательстве (…) и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на воинский учет», — объяснил Демченко. Он также подтвердил, что ранее украинцы с ВНЖ в других странах имели возможность покинуть государство.

Представитель Госпогранслужбы Украины добавил, что выезд с Украины для данной категории граждан ограничат, пока вопрос не будет «отдельно урегулирован в правилах пересечения границы».

Ранее стало известно, что на Украине нарушителей госграницы, находящихся в розыске за уклонение от воинской службы, пограничники будут передавать сотрудникам полиции, которые сразу доставят их в военкомат. До этого в аналогичных случаях в отношении граждан составлялся протокол об административном правонарушении, который передавали в суд для дальнейшего избрания наказания.