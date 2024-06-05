Погранслужба Украины прокомментировала запрет на выезд украинцам с ВНЖ

Пограничники будут рассматривать людей с двумя паспортами как граждан Украины

Пограничная служба Украины будет рассматривать людей с двумя паспортами только как граждан Украины, передает «Украинская правда».

«Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, их прежде всего рассматривают исключительно как граждан Украины», — заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя запрет на выезд за границу людям с ВНЖ.

Он добавил, что пограничники неоднократно выявляли граждан Украины, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев и были впоследствии привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что на Украине пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с видом на жительство (ВНЖ) в других странах. Представитель Госпогранслужбы Украины добавил, что выезд с Украины для этой категории граждан ограничат, пока вопрос не будет «отдельно урегулирован в правилах пересечения границы».