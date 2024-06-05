Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 5 июня 2024Бывший СССР

Погранслужба Украины прокомментировала запрет на выезд украинцам с ВНЖ

Пограничники будут рассматривать людей с двумя паспортами как граждан Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Пограничная служба Украины будет рассматривать людей с двумя паспортами только как граждан Украины, передает «Украинская правда».

«Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, их прежде всего рассматривают исключительно как граждан Украины», — заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя запрет на выезд за границу людям с ВНЖ.

Он добавил, что пограничники неоднократно выявляли граждан Украины, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев и были впоследствии привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что на Украине пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с видом на жительство (ВНЖ) в других странах. Представитель Госпогранслужбы Украины добавил, что выезд с Украины для этой категории граждан ограничат, пока вопрос не будет «отдельно урегулирован в правилах пересечения границы».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше