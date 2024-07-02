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08:37, 2 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о новых артиллерийских позициях ВСУ под Белогоровкой

Марочко: под Белогоровкой ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали новые артиллерийские позиции. Они были замечены под поселком Белогоровка, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Северо-восточнее Северска и юго-западнее Белогоровки выявлены новые защищенные артиллерийские огневые позиции вооруженных формирований Украины», — заявил Марочко.

По его словам, с данных позиций ВСУ могут наносить артиллерийские удары по Кременной и Лисичанску. При этом в настоящее время украинские военные не ведут с них интенсивных обстрелов, добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

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      Екатерина Грищенко
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