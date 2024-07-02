В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном

Shot: в Красногорске повар детсада щекотала ногой трехлетнего воспитанника

В подмосковном Красногорске родителей трехлетнего мальчика возмутило странное развлечение повара частного детсада «Журавлик» с их трехлетним сыном. Об этом пишет Shot в Telegram.

Канал опубликовал кадры, на которых видно, как взрослая женщина щекочет ногой лежащего на земле ребенка. В детсаду заявили, что мальчик с видео является внучатым племянником россиянки. Однако родители заявили, что это повар дошкольного учреждения, которая не состоит с ними в родственных связях.

По словам матери мальчика, она не одобряет такие игры. Теперь родители намерены обратиться в прокуратуру, чтобы та провела проверку детского сада.

Ранее в Магадане родители обвинили сотрудников детского сада в избиении воспитанников. На травмы обратила внимание одна из матерей.