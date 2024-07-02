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19:20, 2 июля 2024Наука и техника

В США оценили российскую ФАБ-3000

BI: бомба ФАБ-3000 с УМПК увеличит разрушительный потенциал ударов ВКС России

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую начали использовать Воздушно-космические силы (ВКС) России, увеличит разрешительный потенциал ударов по наземным целям. Такую оценку бомбе дал американский Институт изучения войны, пишет Business Insider (BI).

«Тот факт, что российские Вооруженные силы выяснили, как запускать ФАБ-3000 [при помощи УМПК], является значительным событием и увеличит разрушительный потенциал продолжающихся планирующих бомбовых ударов России по украинским силам и инфраструктуре», — говорится в отчете института.

Аналитики отметили, что ВКС России увеличили интенсивность применения бомб с УМПК в зоне спецоперации (СВО), особенно в Харьковской области. В отчете подчеркнули, что массовое применение ФАБ-3000 позволит наносить более масштабный ущерб укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и критически важной инфраструктуре Киева.

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В июне источник ТАСС сообщил, что в зоне СВО впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Бомбу сбросили на пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Боеприпас весом более трех тонн несет 1,3 тонны тротила.

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