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19:07, 2 июля 2024Силовые структуры

В Запорожье задержали сбившую полицейского женщину

В Запорожье женщина устроила погоню от полиции, чтобы не показывать паспорт
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Запорожской области после полицейской погони задержали сбившую сотрудника правоохранительных органов женщину. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным издания, ЧП произошло на КПП в районе населенного пункта Васильевка. Как только полицейский подошел к водительской двери и попросил женщину показать паспорт, та резко дала по газам и сбила силовика. К счастью для него обошлось без травм. Через некоторое время, росгвардейцы остановили нарушительницу порядка. Проверка документов не выявила каких-либо нарушений. Объяснить свое поведение она не смогла. Решается вопрос об аресте.

26 июня сообщалось, что Санкт-Петербурге, в Колпино полиция устроила погоню со стрельбой за мужчиной, угнавшим «Газель».

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      Владимир Седов
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