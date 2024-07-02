В Запорожье задержали сбившую полицейского женщину

В Запорожье женщина устроила погоню от полиции, чтобы не показывать паспорт

В Запорожской области после полицейской погони задержали сбившую сотрудника правоохранительных органов женщину. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным издания, ЧП произошло на КПП в районе населенного пункта Васильевка. Как только полицейский подошел к водительской двери и попросил женщину показать паспорт, та резко дала по газам и сбила силовика. К счастью для него обошлось без травм. Через некоторое время, росгвардейцы остановили нарушительницу порядка. Проверка документов не выявила каких-либо нарушений. Объяснить свое поведение она не смогла. Решается вопрос об аресте.

26 июня сообщалось, что Санкт-Петербурге, в Колпино полиция устроила погоню со стрельбой за мужчиной, угнавшим «Газель».