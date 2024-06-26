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15:30, 26 июня 2024Силовые структуры

Погоня со стрельбой за угнавшим «Газель» россиянином попала на видео

В Колпино полиция устроила погоню со стрельбой за мужчиной, угнавшим «Газель»
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов устроили погоню со стрельбой за угнавшим «Газель» в Санкт-Петербурге мужчиной. Погоня попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как неизвестный на «Газели» маневрирует между припаркованными машинами и задевает некоторые из них, пытаясь скрыться от погони. Позже у автомобиля отваливается кузов, но водитель продолжает уезжать от полицейских без него. В какой-то момент двум служебным машинам удается догнать злоумышленника — полицейские скручивают его и уводят в свой автомобиль.

Как уточняет Telegram-канал, 36-летний житель Колпино угнал «Газель» с улицы Балканской, а погоня развернулась на Софийской улице. Пытаясь уйти от погони, мужчина столкнулся с четырьмя машинами на Загородной улице и попал в ДТП с попутным авто марки Belgee, но останавливаться не собирался. Тогда сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь в воздух и по колесам автомобиля.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в подмосковных Мытищах произошла погоня со стрельбой, в результате которой был задержан местный житель.

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      Олеся Мицкевич
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