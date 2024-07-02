Вернувшуюся в соцсети Алесю Кафельникову сняли в ресторане с мужем-должником

Алесю Кафельникову сняли в ресторане с мужем-должником Георгием Петришиным

Вернувшуюся в соцсети российскую модель Алесю Кафельникову сняли в ресторане с мужем-должником Георгием Петришиным. Соответствующие кадры появились в сторис на странице блогера Алексея Жидковского в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица вместе с избранником, с которым воспитывает трехлетнюю дочь, посетила в японский суши-ресторан в Москве. Так, на размещенных кадрах она предстала в белом наряде, состоявшем из жакета и платья. Знаменитость распустила волосы, уложив их волнами и разделив на прямой пробор.

В свою очередь, ее 38-летний возлюбленный надел серую футболку поло. Во время светского ужина бизнесмен снимал происходящее на мобильный телефон.

30 января сообщалось, что Кафельникова пропала из социальных сетей.

При этом 26 января были опубликованы данные о том, что у мужа Кафельниковой появились многочисленные долги по кредитам и займам. Так, в 2021 году бизнесмен взял кредит на пять миллионов рублей, однако нарушил условия договора по срокам и суммам платежа. В результате долг Петришина составил четыре миллиона рублей от основной суммы кредита и около 300 тысяч рублей за неустойку по выплате.

Кроме того, согласно документам Мосгорсуда, муж инфлюэнсерши взял в долг 100 тысяч рублей под расписку с условием возврата через два месяца. При этом отмечалось, что к январю 2024 года бизнесмен так и не вернул деньги. Среди прочего за ним также числились долги в размере шести и девяти миллионов рублей.

В свою очередь, в мае 2023 года Кафельникова набила на шее тату с надписью Crazy (в переводе с английского «сумасшедшая», — прим. «Ленты.ру») на фоне признаний матери Марии Тишковой о жестокости ее мужа.

Так, 18 мая мать Кафельниковой разместила пост, в котором раскрыла подробности семейной жизни дочери. По ее словам, Петришин постоянно устраивал супруге скандалы, записывал на нее компроматы и затем показывал, по его мнению, нужным людям.

Впоследствии Кафельникова ответила на обвинения матери и опубликовала в соцсетях снимок вместе с Петришиным с подписью: «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» Петришин, в свою очередь, заявил, что его супруга очень волнуется за мать после ее высказываний.

Позже Тишкова рассказала о реакции дочери на слова о жестокости зятя. Женщина заявила, что ее пост тогда поддержал дочь. «Она почувствовала в нем то, в чем так сильно нуждалась: поддержку, уверенность и любовь. Я передала от вас привет и все слова поддержки, которые вы писали», — написала Тишкова.