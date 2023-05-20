Мать Алеси Кафельниковой рассказала о реакции дочери на слова о жестокости зятя

Мать модели Кафельниковой заявила, что ее пост про зятя поддержал Алесю

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова объяснила свои слова о жестокости зятя Георгия Петришина. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера я разговаривала с Алесей, и она сказала, что мой пост ее очень-очень поддержал. Она почувствовала в нем то, в чем так сильно нуждалась: поддержку, уверенность и любовь. Я передала от вас привет и все слова поддержки, которые вы писали», — написала Тишкова.

Мать модели добавила, что пост о зяте вызвал резонанс, и она сомневалась, удалять его из социальной сети или нет. По ее словам, публикация была не заявлением, а размышлениями на собственной странице в дневниковом формате.

18 мая мать Кафельниковой опубликовала пост, в котором раскрыла подробности семейной жизни дочери. По ее словам, Петришин постоянно устраивает супруге скандалы, записывает на нее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям. «Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь», — заявила она.

Впоследствии Кафельникова ответила на обвинения матери и разместила в соцсетях снимок вместе с Петришиным с подписью: «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!». Петришин, в свою очередь, рассказал, что его супруга очень волнуется за мать после ее высказываний.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала в соцсетях первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.