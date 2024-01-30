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19:28, 30 января 2024Ценности

Кафельникова пропала из соцсетей на фоне слухов о многомиллионных долгах мужа

Алеся Кафельникова. Архивное фото

Алеся Кафельникова. Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова пропала из социальных сетей. Ранее появилась информация о многомиллионных долгах ее мужа Георгия Петришина.

Последний пост 25-летней манекенщицы, который она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), датируется 9 декабря 2023 года. Тогда знаменитость обнародовала серию черно-белых снимков с хэштегами «на волне лучших дней» и «я жива».

26 января журналисты Super опубликовали данные о том, что у мужа Кафельниковой появились многочисленные долги по кредитам и займам. Так, в 2021 году бизнесмен взял кредит на пять миллионов рублей, однако нарушил условия договора по срокам и суммам платежа. В результате текущий долг Петришина составляет четыре миллиона рублей от основной суммы кредита и около 300 тысяч рублей за неустойку по выплате.

Кроме того, согласно документам Мосгорсуда, муж инфлюэнсера взял в долг 100 тысяч рублей под расписку с условием возврата через два месяца. При этом отмечается, что к январю 2024 года бизнесмен так и не вернул деньги. Среди прочего за ним также числятся долги в размере шести и девяти миллионов рублей.

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      Карина Черных
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