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20:01, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Врач развеяла распространенный миф о зрении

Врач Стоянова развеяла миф, что коррекцию зрения можно делать только после родов

Фото: Rovsky / Shutterstock / Fotodom

Офтальмолог Гергана Стоянова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеяла распространенной миф о том, что лазерную коррекцию зрения можно делать женщинам только после родов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Очень долго это мнение бытовало. На сегодняшний день это не так», — опровергла офтальмолог распространенное заблуждение. Главным условием лазерной коррекции зрения является стабильная близорукость в течение двух лет, отметила медик. «Это главное, что вы все должны понимать и запомнить», — добавила она.

Кроме того, как отметила Стоянова, научно доказано, что грудное вскармливание также не является противопоказанием для лазерной коррекции зрения.

Ранее Стоянова назвала грозящие развитием слепоты безобидные симптомы. Медик рассказала, что быстрая утомляемость при зрительной нагрузке, нарушение сумеречного зрения, покраснение одного глаза могут свидетельствовать о развитии глаукомы.

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      Олег Давыдов
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