Вымогавших у школьника взятку экс-росгвардейцев освободили в зале суда

В Петербурге вымогавших взятки росгвардейцев отпустили на свободу

В Санкт-Петербурге вымогавших у горожан взятки и хранивших наркотики в служебной машине росгвардейцев освободили в зале суда. В качестве наказания им зачли время пребывания под домашним арестом. Об этом во вторник, 2 июля, в своем Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, 27 апреля 2019 года сотрудники незаконно задержали несовершеннолетнего школьника и, поместив его в служебный автомобиль, стали требовать 30 тысяч рублей за недоставление на медицинское освидетельствование и непривлечение к ответственности. Подростку угрожали, что в случае отказа освидетельствование покажет опьянение. Юноша отдал силовикам пять тысяч и свой мобильный телефон, с которого те перевели деньги.

Позже подростка доставили в отдел, где участковый составил на него не соответствующий действительности рапорт. В ходе следствия выяснилось, что школьник был не единственным горожанином, пострадавшим от силовиков. Были раскрыты еще пять эпизодов. Во все случаях сумма взятки, полученная вымогателями, составила от 10 до 140 тысяч рублей.

При осмотре служебного автомобиля у них нашли около 10 граммов наркотиков. И хотя фигуранты частично признали вину и были лишены специального звания «старшина полиции» и «сержант полиции», суд освободил их от лишения свободы, зачтя время содержания под стражей, домашним арестом и запрета определенных действий. Осужденные отделались штрафом в один миллион 200 тысяч рублей.