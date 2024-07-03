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20:12, 3 июля 2024Мир

Американские конгрессмены захотели выхода Байдена из предвыборной гонки

Bloomberg: конгрессмены США требуют выхода Байдена из предвыборной гонки

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Десятки американских конгрессменов от Демократической партии США планируют в общем письме потребовать выхода нынешнего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в партии сообщает Bloomberg.

По словам собеседника агентства, намерение написать письмо говорит о том, «насколько широко распространена паника внутри партии» после дебатов Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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«Это был плохой вечер, и это серьезная ситуация, с которой нужно разобраться», — заявил Bloomberg конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Майк Куигли, комментируя прошедшие дебаты.

Ранее Белый дом опроверг слухи о раздумьях Байдена насчет возможного выхода из предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах.

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      Глеб Бажуткин
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