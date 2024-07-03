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16:13, 3 июля 2024Культура

Арбенина впервые раскрыла информацию об отце своих детей

Певица Арбенина впервые раскрыла подробности об отце своих детей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина впервые раскрыла информацию об отце своих детей. Ее цитирует aif.ru.

По словам артистки, мужчины уже нет в живых. «Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать», — рассказала исполнительница в документальном фильме «Арбенина».

Отмечается, что личность отца двойняшек остается неизвестной. Лидер «Ночных снайперов» стала матерью в 2010 году. У нее двое детей — сын Артем и дочь Марта.

Ранее сыновья певицы Бритни Спирс от танцора и рэпера Кевина Федерлайна, 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс, заявили о готовности наладить отношения с матерью.

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      Варвара Кошечкина
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