Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 3 июля 2024Мир

Российский посол рассказал о разрушенных отношениях с Британией

Посол Келин: Британия своими действиями против РФ разрушила столетия отношений

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Лондон своими действиями против России разрушил столетия отношений, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает Sky News.

По его словам, в конце 2021 года был подъем в отношениях двух стран: в торговле, экономике, науке и других областях. Все было разрушено после событий февраля 2022 года, отметил дипломат.

«У нас на протяжении нескольких сотен лет были полноценные отношения, взаимовыгодные, и они были разрушены британским правительством в одно мгновение и почти на 100 процентов… Все решения были приняты британским правительством, мы только ответили на них», — подчеркнул он.

Ранее Келин оценил возможность военного конфликта России и Британии и исключил такой сценарий развития событий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита

      В Венгрии рассказали об отношении Зеленского к предложению о прекращении огня

      ФАС признала необоснованной жалобу на закупку Россией дженерика против ВИЧ

      49-летняя телеведущая опубликовала откровенное фото в бикини

      Экс-главе одного из НИИ «Роскосмоса» вынесли приговор

      Убедительная победа Нидерландов и выход Турции в четвертьфинал. Как прошли последние матчи 1/8 финала Евро

      «Росэлектроника» разработает подавители дронов для машин и катеров

      В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей

      В Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

      В российском городе неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около ТЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше