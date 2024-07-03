Посол Келин: Британия своими действиями против РФ разрушила столетия отношений

Лондон своими действиями против России разрушил столетия отношений, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает Sky News.

По его словам, в конце 2021 года был подъем в отношениях двух стран: в торговле, экономике, науке и других областях. Все было разрушено после событий февраля 2022 года, отметил дипломат.

«У нас на протяжении нескольких сотен лет были полноценные отношения, взаимовыгодные, и они были разрушены британским правительством в одно мгновение и почти на 100 процентов… Все решения были приняты британским правительством, мы только ответили на них», — подчеркнул он.

Ранее Келин оценил возможность военного конфликта России и Британии и исключил такой сценарий развития событий.