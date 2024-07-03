Дина Саева покаталась на велосипеде в шортах-трусах

24-летняя блогерша Дина Саева покаталась на велосипеде в шортах-трусах и топе

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева покаталась на велосипеде в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша запечатлела, как едет по аллее на белом велосипеде. На кадрах она предстала в сером топе-бандо, шортах-трусах и кроссовках, продемонстрировав стройную фигуру.

Знаменитость распустила волосы, уложив их волнами, и сделала макияж. Блогерша подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ бордовым карандашом.

В июне Дина Саева объяснила неожиданные изменения во внешности и стиле.