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23:37, 3 июля 2024Бывший СССР

Количество пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло

Число пострадавших при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до 9
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти. Об этом сообщил директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о восьми сотрудниках предприятия, получивших ранения. Выяснилось, что в момент налета беспилотников люди занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города.

ЧП произошло днем 3 июля. В результате удара большая часть города-спутника ЗАЭС осталась без воды и электричества. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина назвала обстрел терактом.

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