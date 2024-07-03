Количество пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло

Число пострадавших при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до 9

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти. Об этом сообщил директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о восьми сотрудниках предприятия, получивших ранения. Выяснилось, что в момент налета беспилотников люди занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города.

ЧП произошло днем 3 июля. В результате удара большая часть города-спутника ЗАЭС осталась без воды и электричества. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина назвала обстрел терактом.