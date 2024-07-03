RT: командир ВСУ выстрелил в спину солдату, оказавшему помощь товарищу

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в спину солдату, который оказал помощь сослуживцу. Об инциденте рассказал командир российского взвода с позывным Ворон в беседе с RT.

Он сообщил, что причиной такого поступка стало решение военнослужащего помочь другому бойцу, а не старшему по званию. По словам собеседника телеканала, раненый «ползал всю ночь и просил воды».

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ относится к мобилизованным солдатам как к мясу. Он поделился, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.