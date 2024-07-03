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13:17, 3 июля 2024Бывший СССР

Лебедев сообщил об ударе по используемому для атак на Крым аэродрому

Лебедев: ВС России нанесли удар близ аэродрома Долгинцево в Кривом Роге

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в направлении аэродрома Долгинцево в Кривом Роге, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак на Крым. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета», — сообщил Лебедев. Он добавил, что всего прозвучало 3 взрыва, все они были со стороны аэродрома.

По его словам, этот объект используется для атак на Крым и Запорожскую область: «Там есть небольшое количество дальнобойных ракет и как минимум один самолет».

Ранее Лебедев сообщил, что молодые иностранные военные появились в Николаеве. По его словам, в городе замечают иностранных военных, а также одетых как гражданские специалистов. Местные жители уточняют, что молодым людям около 20 лет. «Откуда — не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank», — отметил Лебедев.

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      Валентин Карант
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