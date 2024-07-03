Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРПК «Тунгуска» в зоне СВО

Минобороны: боевая машина ЗРПК «Тунгуска» уничтожена в зоне СВО

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это следует из ежедневной сводки военного ведомства.

Боевая машина была уничтожена в ходе боев на территории Харьковской области, где развернуты подразделения российской группировки воске «Север».

Производство ЗРПК «Тунгуска» было запущено в начале 80-х годов ХХ века. Она имеет два автоматические пушки калибра 30 миллиметров, которые могут вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям.

3 июля Минобороны в отчете о ходе СВО сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на аэродроме базирования. Удар по объекту был нанесен одним из российских средств дальнобойного поражения. Место расположения аэродрома не уточняется.