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12:47, 3 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении российских войск возле Часова Яра

DS: российские военные продвинулись в Часовом Яре и заняли микрорайон Канал
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвинулись в районе Часова Яра и заняли микрорайон Канал, расположенный в крайней восточной части города. Такие данные приводит украинский аналитический ресурс Deep State (DS) в своем Telegram-канале

DS также опроверг слова спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина, который ранее заявлял, что якобы российские военные не зашли на территорию Часова Яра, а после — что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснили бойцов Российской армии из микрорайона Канал.

«Увы, за ошибки приходится платить — людьми и территорией. Если и дальше будет казаться, что все в порядке, то ситуация будет на грани катастрофы. Есть подразделения и бригады, с которых стоит брать пример, а есть подразделения, которые становятся чьей-то карьерной ступенькой, куда должна ступить нога какого-то генерала», — говорится в сообщении ресурса.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация для ВСУ на поле боя остается сложной. Он также не стал комментировать, сможет ли украинская армия удержать Часов Яр.

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      Александр Курбатов
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