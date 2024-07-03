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16:47, 3 июля 2024Бывший СССР

НАТО расширит присутствие в Латвии

Минобороны Латвии рассказал о увеличении присутствия НАТО в стране

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ближайшие два года общая численность военнослужащих стран НАТО в Латвии увеличится и составит 5 тысяч человек. О расширении присутствия альянса сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс, передает Baltnews.

По его словам, помимо этого, возглавляемая Канадой группа присутствия расширится до уровня многонациональной бригады и будет составлять 3,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что из-за дефицита снарядов калибра 155 миллиметров Латвия при поддержке НАТО решила открыть на территории страны производство боезарядов для указанного боеприпаса.

В производстве будут участвовать государственные предприятия военно-промышленной отрасли, в частности, финское предприятие Nammo, французская компания Nexter Systems и итальянское производство Simmel Difesa.

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      Валентин Карант
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