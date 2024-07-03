НАТО расширит присутствие в Латвии

Минобороны Латвии рассказал о увеличении присутствия НАТО в стране

В ближайшие два года общая численность военнослужащих стран НАТО в Латвии увеличится и составит 5 тысяч человек. О расширении присутствия альянса сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс, передает Baltnews.

По его словам, помимо этого, возглавляемая Канадой группа присутствия расширится до уровня многонациональной бригады и будет составлять 3,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что из-за дефицита снарядов калибра 155 миллиметров Латвия при поддержке НАТО решила открыть на территории страны производство боезарядов для указанного боеприпаса.

В производстве будут участвовать государственные предприятия военно-промышленной отрасли, в частности, финское предприятие Nammo, французская компания Nexter Systems и итальянское производство Simmel Difesa.