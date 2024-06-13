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14:21, 13 июня 2024Бывший СССР

Латвия решила открыть производство снарядов калибра 155 миллиметров

Латвия решила открыть производство боезарядов для снарядов калибра 155 мм

Фото: Sgt Si Longworth RLC / MOD / Wikimedia

Из-за дефицита снарядов калибра 155 миллиметров Латвия при поддержке НАТО решила открыть на территории страны производство боезарядов для указанного боеприпаса. Об этом заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, передает ТАСС.

«Сейчас мы испытываем дефицит 155-миллиметровых снарядов. Совместно с международными партнерами, включая (...) Италию, Финляндию, Норвегию и Францию, мы будем производить в Латвии боезаряды», — заявил глава военного ведомства.

Он отметил, что в производстве будут участвовать государственные предприятия военно-промышленной отрасли, в частности, финское предприятие Nammo, французская компания Nexter Systems и итальянское производство Simmel Difesa.

Ранее в Минобороны Эстонии пожаловались на дефицит средств из-за покупки снарядов. По словам вице-канцлера военного ведомства по оборонному планированию Тийны Уудеберг, министерству пришлось отложить приобретение транспорта и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях

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      Глеб Палехов
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