Названа причина нежелания приглашать Украину в НАТО

Telegraph: Украину не хотят принимать в НАТО из-за масштабной коррупции

Британское издание The Daily Telegraph назвало причину нежелания приглашать Украину в НАТО. Как заявил изданию высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, члены альянса не хотят принимать республику в блок из-за масштабной коррупции.

Источник газеты высоко оценил стремление Киева проводить реформы и указал на сделанные в этом направлении шаги за последние два года.

«Пока они продолжают реализовывать эти реформы, мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — подчеркнул представитель Госдепа, назвав эту тему приоритетной для многих членов НАТО.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены принять решение о том, что организация возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Киеву и обучению украинских военных.