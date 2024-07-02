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22:04, 2 июля 2024Мир

НАТО возглавит координацию военной помощи Киеву и обучение украинских военных

Постпред США при НАТО Смит: альянс возглавит координацию военной помощи Киеву

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью Bloomberg TV рассказала, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены принять решение о том, что организация возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Киеву и обучению украинских военных.

«Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине», — заявила она.

По словам Смит, также будет назначен спецпредставитель в Киеве, задачей которого станет координация действий по модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко оценил ожидания от мобилизации и отметил, что при ее текущих темпах в ряды ВСУ до конца года могут призвать около 200 тысяч человек.

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      Марина Совина
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