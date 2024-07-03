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19:47, 3 июля 2024Силовые структуры

Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

В Кемерово россиянин пойдет под суд за избиение молотком ненавистного коллеги

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кемеровской области предстанет перед судом житель населенного пункта Юрга, обвиняемый в попытке расправы над коллегой. Об этом в среду, 3 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в декабря 2023 года обвиняемый находился на работе. Когда он зашел в столовую, то обнаружил, что его коллега, с которым у него были длительные неприязненные отношения, спит на лавке. Он понял, что больше никого в помещении нет, и решил использовать шанс для расправы — выхватил слесарный молоток и дважды ударил им по голове ненавистного сослуживца.

Он перенес лишившегося сознания мужчину на улицу и вернулся в столовую, чтобы вытереть кровь, но его план провалился. Другие работники обнаружили его за этим занятием, а также нашли пострадавшего на улице, после чего вызвали медиков, доставивших раненого в больницу, где врачам удалось спасти его жизнь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 апреля в Донецке задержали мужчину, забившего молотком друга и завернувшего его тело в ковер.

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      Владимир Седов
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