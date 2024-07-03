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06:34, 4 июля 2024Спорт

Олимпийский чемпион рассказал о пользе сапсерфинга

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев рассказал о пользе сапсерфинга. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам экс-спортсмена, с помощью этого вида активности можно улучшить выносливость, развить чувство баланса и повысить общий уровень физической выносливости. При этом Опалев отметил, что сапсерфингом нужно заниматься регулярно.

«Во время занятий развиваются мышцы рук, плеч и груди, занятые в выполнении гребка, а также мышцы ног и кора, с помощью которых удерживается равновесие», — подытожил Опалев.

Опалев завоевал золото на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке на Олимпиаде-2008 в Пекине. На двух предыдущих Играх он становился серебряным и бронзовым призером. Опалев также является 11-кратным чемпионом мира.

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      Алексей Гусев
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