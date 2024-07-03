Посол США оценила влияние западных санкций на Россию

Посол США Трейси: санкции введены не против жителей России

США ввели санкции против России не для «наказания простых жителей», а чтобы помешать Москве вести боевые действия. Об этом сообщила американский посол Линн Трейси в интервью RTVI.

«Мне жаль, что в какой-то степени санкции повлияли на обычных россиян (...) Это ненужный военный конфликт, и он заставил россиян платить абсолютно ненужную цену. И когда я на все это смотрю, я всегда задаюсь вопросом: что выиграла Россия в плане экономической и стратегической безопасности?» — рассказала посол.

Трейси добавила, что эффективность санкций надо оценивать «по прошествии времени». Она пояснила, чем лучше Вашингтон будет понимать, что нужно делать для ослабления военно-промышленного потенциала Москвы, тем «будет все заметнее дополнительный эффект ограничений».

Ранее Трейси заявила, что США стараются использовать каналы связи с Россией, чтобы избежать просчетов и недоразумений в двусторонних отношениях. По ее словам, Вашингтон ясно дал понять, что готов к переговорам о стратегической стабильности, однако российская сторона от них отказалась.