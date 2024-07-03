Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:44, 3 июля 2024Путешествия

Появились подробности о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции

АТОР: в ДТП с российскими туристами в Турции пострадали 20 человек

Кадр: Telegram-канал Mash

Попавшие в ДТП в Турции российские и белорусские туристы выжили, однако пострадали. Подробности о них появились у Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram.

Уточняется, что в числе пострадавших 16 россиян и 4 белоруса. Их туристический автобус на скорости врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата.

Автобус, который вез туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи после отдыха, врезался в бетонный столб. По данным СМИ, водитель не выжил, около 20 человек, в том числе дети, пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

      Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

      Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

      Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

      Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

      Эрдоган пригласил Путина в Турцию

      Сотрудница российской ФНС пойдет под суд за попытку получить пять миллионов рублей взятки

      Россиянин оставил негативные комментарии под постами про СВО и попал под суд

      В России назвали причины приостановки участия в ПА ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше