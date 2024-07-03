Появились подробности о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции

АТОР: в ДТП с российскими туристами в Турции пострадали 20 человек

Попавшие в ДТП в Турции российские и белорусские туристы выжили, однако пострадали. Подробности о них появились у Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram.

Уточняется, что в числе пострадавших 16 россиян и 4 белоруса. Их туристический автобус на скорости врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата.

Автобус, который вез туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи после отдыха, врезался в бетонный столб. По данным СМИ, водитель не выжил, около 20 человек, в том числе дети, пострадали.