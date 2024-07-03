Появилось видео аварии с российскими туристами в Турции

Момент ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Анталье попал на видео

Момент аварии с участием автобуса, который вез российских и белорусских туристов в аэропорт Антальи, попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza.

На кадрах, которые появились в сети, видно, что автобус на скорости въехал в бетонный столб и дорожный барьер. В результате передняя часть транспортного средства оказалась сильно повреждена.

По данным турецких СМИ, водитель автобуса не выжил из-за полученных травм. В ДТП пострадали 20 человек: 16 россиян и четверо белорусов.

Ранее российские дипведомства в Турции сообщили, что пока не располагают данными турецких правоохранителей о пострадавших в аварии. Генконсульство РФ в Анталье пообещало публиковать официальную информацию о произошедшем на своем сайте.

