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13:02, 3 июля 2024Путешествия

Появилось видео аварии с российскими туристами в Турции

Момент ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Анталье попал на видео

Момент аварии с участием автобуса, который вез российских и белорусских туристов в аэропорт Антальи, попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza.

На кадрах, которые появились в сети, видно, что автобус на скорости въехал в бетонный столб и дорожный барьер. В результате передняя часть транспортного средства оказалась сильно повреждена.

По данным турецких СМИ, водитель автобуса не выжил из-за полученных травм. В ДТП пострадали 20 человек: 16 россиян и четверо белорусов.

Ранее российские дипведомства в Турции сообщили, что пока не располагают данными турецких правоохранителей о пострадавших в аварии. Генконсульство РФ в Анталье пообещало публиковать официальную информацию о произошедшем на своем сайте.

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      Мария Борисова
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