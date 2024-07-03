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12:46, 3 июля 2024Путешествия

Российское посольство прокомментировало аварию с туристами в Турции

Генконсульство РФ в Анталье: точных данных о пострадавших в ДТП с автобусом нет

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Дипломатические ведомства РФ в Турции прокомментировали аварию с автобусом, в котором находились российские туристы. Их заявления приводит издание Daily Storm.

«Мы в курсе ДТП. Следим за ситуацией», — сообщили в посольстве России в Анкаре.

При этом в генконсульстве в Анталье уточнили, что точных данных о пострадавших россиянах от турецких правоохранителей пока нет. Там пообещали размещать всю официальную информацию об аварии на сайте.

«Конечно, мы в рамках своих полномочий будем оказывать всю необходимую помощь россиянам», — добавили в генконсульстве.

Автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в бетонный столб в Анталье. Пассажиры направлялись из отелей в аэропорт после отдыха. По предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе несколько детей.

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      Мария Борисова
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