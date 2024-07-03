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12:29, 3 июля 2024Забота о себе

Раскрыт новый способ снизить риск слабоумия

Диетолог Кара: правильная диета в 20 лет уменьшает риск деменции в старости

Фото: Pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Сбалансированная диета в детстве и юности уменьшает риск развития деменции в пожилом возрасте, считает диетолог Келли Кара из Университета Тафтса (США). Новый способ профилактики старческого слабоумия она раскрыла изданию The Sun.

Кара рассказала, что опрос более трех тысяч британцев показал, что лишь восемь процентов людей, которые не следили за питанием, имеют высокие умственные способности после 60 лет. Среди тех, кто правильно питался в молодости, этот показатель составляет 36 процентов, уточнила специалист. «Это говорит о том, что рацион питания в юности влияет на наши решения относительно питания в более позднем возрасте. Кроме того, с течением времени выбор рациона связан с развитием когнитивных способностей», — отметила диетолог.

Она также отметила, что снизить риск деменции в старости помогает не только питание в детстве — имеет значение и диета в 30 и в 40 лет. «Корректировка рациона питания в любом возрасте, вероятно, улучшит наше здоровье во многих отношениях, включая здоровье мозга», — заключила Кара.

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      Екатерина Улитина
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