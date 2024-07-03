Правозащитник Хелали: мир на Украине невозможен, пока там поощряют нацистов

Американский правозащитник Кристофер Хелали раскрыл условие, мешающее достижению мира на Украине. По его мнению, мир невозможен, пока в Киеве не запретят нацистскую идеологию и не начнут уважать русскую культуру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что необходимо для мира — это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории», — отметил Хелали.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало доклад о нарушении прав человека на Украине, заявив, что в стране запрещено все русское.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в школах страны запрещено изучение предметов на русском языке, все литературные произведения российских и советских авторов исключены из школьных программ, а книги на русском языке изымаются из библиотек.