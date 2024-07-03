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13:41, 3 июля 2024Путешествия

Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Генконсул РФ в Анталье Ветрик: пять россиян получили переломы в ДТП с автобусом

Кадр: Telegram-канал Baza

Пять российских туристов получили переломы в аварии с автобусом в Турции. Состояние пострадавших в ДТП генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик раскрыл в эфире канала «Россия 24».

«Всего пятеро туристов получили переломы, но врачи оценивают эти травмы как нетяжелые», — сообщил дипломат. Он добавил, что травмированным россиянам окажут помощь, а затем отправят на родину. Людей, которые не получили серьезные повреждения, разместят в отеле.

Ветрик отметил, что российское генконсульство также контактирует со страховой компанией.

Автобус, который вез туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи после отдыха, врезался в бетонный столб. По данным СМИ, водитель не выжил, а около 20 пассажиров, в том числе дети, пострадали. При этом в Ассоциации туроператоров (АТОР) заявляли, что жертв в ДТП нет.

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      Мария Борисова
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