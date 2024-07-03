Раскрыты отличия в стилях одежды жителей разных регионов России

«Дзен»: самый популярный у россиян стиль одежды — casual

Аналитики «Дзена» раскрыли отличия в стиле жителей разных регионов России. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты провели опрос среди 1214 человек в возрасте от 18 до 55 лет и выяснили, что чаще всего россияне выбирают стиль casual: его предпочла треть (29,4 процента) всех опрошенных. Больше остальных регионов этот стиль любят в Свердловской области: здесь его выбирают 61,3 процента респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге — 36,2 и 14,7 процента соответственно.

На втором месте по популярности — спортивный стиль, который отметил почти каждый пятый (18) респондент. Спортивную одежду чаще всего выбирают жители Дагестана (62) и Новосибирской области (55,9). Тройку стилей по популярности среди россиян замыкает «городской шик» — сочетание классических моделей одежды с трендовыми элементами. Такое направление особенно популярно в Татарстане (56,7) и Ростовской области (18,9).

При этом стиль «кантри», для которого характерны комфорт, натуральные ткани и природная цветовая палитра, популярнее всего в Башкортостане — его выбрали 57,7 процента жителей региона. В Ленинградской области популярнее всего винтажный стиль: его отметили 53,8 процента жителей.

В то же время самый любимый цвет жителей регионов России — черный. На втором месте — разнообразие цветов в гардеробе без преобладания какого-либо оттенка. Еще один популярный вариант главного цвета в гардеробе — оттенки белого и бежевого. Среди других распространенных оттенков одежды — серый, синий и зеленый.

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