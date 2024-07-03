Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:22, 3 июля 2024Ценности

Раскрыты отличия в стилях одежды жителей разных регионов России

«Дзен»: самый популярный у россиян стиль одежды — casual

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Аналитики «Дзена» раскрыли отличия в стиле жителей разных регионов России. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты провели опрос среди 1214 человек в возрасте от 18 до 55 лет и выяснили, что чаще всего россияне выбирают стиль casual: его предпочла треть (29,4 процента) всех опрошенных. Больше остальных регионов этот стиль любят в Свердловской области: здесь его выбирают 61,3 процента респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге — 36,2 и 14,7 процента соответственно.

На втором месте по популярности — спортивный стиль, который отметил почти каждый пятый (18) респондент. Спортивную одежду чаще всего выбирают жители Дагестана (62) и Новосибирской области (55,9). Тройку стилей по популярности среди россиян замыкает «городской шик» — сочетание классических моделей одежды с трендовыми элементами. Такое направление особенно популярно в Татарстане (56,7) и Ростовской области (18,9).

Материалы по теме:
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

При этом стиль «кантри», для которого характерны комфорт, натуральные ткани и природная цветовая палитра, популярнее всего в Башкортостане — его выбрали 57,7 процента жителей региона. В Ленинградской области популярнее всего винтажный стиль: его отметили 53,8 процента жителей.

В то же время самый любимый цвет жителей регионов России — черный. На втором месте — разнообразие цветов в гардеробе без преобладания какого-либо оттенка. Еще один популярный вариант главного цвета в гардеробе — оттенки белого и бежевого. Среди других распространенных оттенков одежды — серый, синий и зеленый.

В июне россиянам перечислили вечно модные вещи.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше