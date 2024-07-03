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16:55, 3 июля 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за подготовку теракта и госизмену в пользу Украины

Россиянина отправили в колонию на 16 лет за госизмену и подготовку теракта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону россиянину дали 16 лет колонии строгого режима за госизмену в пользу Украины и подготовку теракта на железной дороге в России. Об этом в среду, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

По информации суда, речь идет о Константине Солдатове, установившем в 2023 году контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, которые привлекли его к конфиденциальному сотрудничеству. Осужденный по указанию украинского куратора 29 июля 2023 года извлек из тайника взрывчатку, средства инициирования взрыва и другие компоненты. Он пообещал изготовить взрывное устройство, чтобы устроить теракт на железной дороге.

Согласно приговору, осужденный проведет первые три года своего срока в тюрьме, ему так же присудили выплатить штраф в 500 тысяч рулей.

20 июня сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам двух действовавших в Крыму украинских агентов, которые готовили на полуострове теракты и диверсии, в том числе покушения на высших должностных лиц.

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      Владимир Седов
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