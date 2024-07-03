Российский фермер выстрелил в решившего осмотреть его хозяйство участкового

В Ингушетии россиянин ранил решившего осмотреть территорию фермы полицейского

В Республике Ингушетия в отношении 38-летнего россиянин завели уголовное дело о применение насилия опасного для жизни в отношении представителя власти. Об этом в среду, 3 июля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 июня в 12 часов на ферму подозреваемого в селе Али-Юрт прибыл участковый уполномоченный, решивший осмотреть территорию, на которой находилось хозяйство. Возник конфликт, в ходе которого фермер выстрелил из имевшегося у него огнестрельного ранения в область ног силовика. Сотрудник полиции получил ранение бедра.

Подозреваемый был задержан и отправлен в СИЗО на время расследования уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.