Токаев отметил вклад России в увеличение потенциала ШОС

Токаев: не могу не отметить вклад России в усиление потенциала ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад России в потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

«Я не могу не отметить огромный вклад России в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи на правах председателя хотел бы выразить вам благодарность», — заявил казахстанский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что во время встречи Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре. «Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ», — ответил российский глава, приняв приглашение.