У уволенного замгенпрокурора Украины нашли более 700 тысяч долларов

НАПК Украины: у уволенного замгенпрокурора страны нашли более 700 тысяч долларов

На Украине у уволенного замгенпрокурора страны нашли незаконное имущество почти на 29 миллионов гривен (более 711 тысяч долларов). Об этом сообщает украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в своем Telegram-канале.

По версии следствия, связанные с чиновником лица по его поручению приобрели необоснованные активы. Речь идет о дорогостоящих автомобилях, домах, квартире и земельных участках на Украине и в Турции.

«Кроме того, не установлены законные источники происхождения наличных средств служащего на сумму более двух миллионов гривен, а также криптовалюты», — говорится в публикации.

НАПК не называет имя замгенпрокурора. Однако 21 июня от исполнения обязанностей был отстранен заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Его сняли с должности после коррупционного скандала с его участием.