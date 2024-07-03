Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

В Ейске задержан оператор аттракциона, из которого во время катания выпали дети

В ейском парке имени Поддубного задержан 55-летний оператор аттракциона «Лавица», из которого во время катания выпали трое детей. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел из-за того, что мужчина не до конца закрыл щеколду. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области суд приговорил бывшую главу поселения и двух экс-сотрудников коммерческих организаций по делу о падении футбольных ворот на 10-летнюю девочку. В 2021 году администрация поселения заказала у частной компании обустройство спортивной площадки. При этом чиновница не потребовала от подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков.