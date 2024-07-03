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16:42, 3 июля 2024Силовые структуры

Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

В Саратовской области суд приговорил экс-главу поселения из-за гибели ребенка

Кадр: СУ СК России по Саратовской области

В Саратовской области суд приговорил бывшую главу поселения и двух экс-сотрудников коммерческих организаций по делу о падении футбольных ворот на 10-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывшую чиновницу признали виновной по статье 293 УК РФ («Халатность»). Ее лишили свободы на два года условно. Экс-сотрудников фирмы признали виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Их отправили в колонии общего режима на два года, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей каждого.

По версии следствия, в 2021 году администрация поселения заказала у частной компании обустройство спортивной площадки. При этом чиновница не потребовала от подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков. Она также не убедилась, что новые ворота прикреплены к асфальту. В результате компания нарушила правила установки ворот, из-за чего пострадал ребенок.

Днем 11 марта 2023 года девочка залезла на ворота для мини-футбола, и при ее раскачивании незакрепленные ворота упали на нее. Спасти пострадавшую врачи не смогли.

Ранее из-за такого же инцидента в Тульской области следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета по жизнеобеспечению администрации города Ефремова.

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