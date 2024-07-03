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19:00, 3 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии амнистировали оппозиционного политика

В Белоруссии раньше срока из тюрьмы вышел оппозиционный политик Костусев
Григорий Костусев

Григорий Костусев. Кадр: 6TV Biełaruś / YouTube

В Белоруссии из тюрьмы раньше окончания срока заключения по делу об участии в митингах 2020 года вышел оппозиционный политик Григорий Костусев, глава партии «Белорусский народный фронт». Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил зять политика Дмитрий Антончик.

«Друзья, информации у меня немного. Григорий Костусев на воле», — говорится в публикации.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал некоторых заключенных по уголовным преступлениям. Указ приурочен к 80-летию освобождения Белоруссии от нацистов.

Ранее Лукашенко рассказал об освобождении некоторых противников белорусских властей. Тогда он сообщил, что из тюрем через несколько дней могут выйти тяжелобольные люди, которые участвовали в протестах 2020 года.

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      Глеб Палехов
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