Лукашенко высказался об освобождении противников белорусских властей

Лукашенко: часть противников белорусских властей скоро может выйти на свободу

Часть противников белорусских властей в скором времени может выйти на свободу. Об освобождении политических заключенных высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По словам белорусского лидера, из мест тюрем через несколько дней могут выйти тяжелобольные люди, которые участвовали в протестах 2020 года.

Он пояснил, что речь идет преимущественно о больных раковыми заболеваниями людях.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки. По его словам, страны НАТО могут «довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет».