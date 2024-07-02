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19:49, 2 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался об освобождении противников белорусских властей

Лукашенко: часть противников белорусских властей скоро может выйти на свободу

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Часть противников белорусских властей в скором времени может выйти на свободу. Об освобождении политических заключенных высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По словам белорусского лидера, из мест тюрем через несколько дней могут выйти тяжелобольные люди, которые участвовали в протестах 2020 года.

Он пояснил, что речь идет преимущественно о больных раковыми заболеваниями людях.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки. По его словам, страны НАТО могут «довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет».

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      Глеб Палехов
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