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11:48, 3 июля 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о подлинной деятельности швейцарского центра в России

ФСБ: швейцарский центр, где работал Винатье, не ведет гуманитарную деятельность
Начало событий в новости ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Подлинная деятельность швейцарского центра гуманитарного диалога, где работал гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), не соответствует официально заявленным целям. Об этом РИА Новости рассказали в центре общественных связей ФСБ.

По данным российской спецслужбы, некоммерческая организация Centre for Humanitarian Dialogue декларировала целью своей миссии на территории России и Украины гуманитарную деятельность, однако по истечении длительного времени на официальном сайте центра и в открытых источниках нет никаких данных и отчетах по выполненной работе. С организацией сотрудничают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб, а материалы проводимых организацией закрытых конференций и круглых столов передаются компетентным органам западных стран.

Также в ФСБ выяснили, что Винатье жил в швейцарской Лозанне, в 2002 году был слушателем курсов русского языка при культурном центре Российской Федерации в Париже, также прошел языковую стажировку в России. Еще Винатье писатель и политолог. В швейцарском центре он работал советником по вопросам деятельности в Евразии.

При этом Винатье незаконно собирал данные о военной деятельности России в беседах с широким кругом знакомых экспертов, политологов и госслужащих, для чего установил многочисленные контакты в научном и военном сообществе. Полученные им сведения военного и военно-технического характера могли быть использованы иностранными спецслужбами против безопасности России, отметили в ФСБ.

Винатье признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он был арестован 7 июня Замоскворецким судом Москвы.

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      Любовь Ширижик
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