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09:52, 3 июля 2024Силовые структуры

Француз признал вину в сборе информации о военной деятельности России

СК: гражданин Франции Винатье признал вину в сборе военных данных о России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Гражданин Франции признал вину в незаконном сборе сведений о военной деятельности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Речь идет о Лоране Винатье (признан в РФ иноагентом) из швейцарского Центра гуманитарного диалога, который был арестован 7 июня Замоскворецким судом Москвы.

По данным ФСБ, он встречался с экспертами и государственными служащими для сбора военных и военно-технических сведений. Эту информацию могли использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России, отметили в ведомстве.

В СК установили, что француз несколько лет не представлял документы для включения в реестр иноагентов, как того требует российское законодательство. Следователи допросили семь свидетелей, с которыми общался иностранец для сбора военных данных. Аудиозаписи этих встреч отправлены на лингвистическую судебную экспертизу.

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      Любовь Ширижик
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