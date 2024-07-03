ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России

ФСБ: француз собирал военные данные РФ в беседах с госслужащими и экспертами

Начало событий в новости Француз признал вину в сборе информации о военной деятельности России

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) незаконно собирал данные о военной деятельности России в беседах с широким кругом знакомых экспертов, политологов и госслужащих. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ России.

С целью сбора военной информации француз установил многочисленные контакты с политологами, социологами, экономистами, представителями научного сообщества и военными экспертами.

Полученные им сведения военного и военно-технического характера могли быть использованы иностранными спецслужбами против безопасности России, отметили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что Винатье был сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога, который занимается вопросами урегулирования вооруженных конфликтов посредством частной дипломатии и консалтингом в политической, военной и социально-экономической сферах. С центром сотрудничают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб, а материалы проводимых организацией закрытых конференций и круглых столов передаются компетентным органам западных стран.

Винатье признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он был арестован 7 июня Замоскворецким судом Москвы. В Следственном комитете России установили, что француз несколько лет не представлял документы для включения в реестр иноагентов, как того требует российское законодательство. Следователи допросили семь свидетелей, с которыми общался иностранец для сбора военных данных. Аудиозаписи этих встреч отправлены на лингвистическую судебную экспертизу.